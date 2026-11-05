FT, 20 milyar dolarlık fon krizinde soruşturmanın üst düzey yetkililere uzandığını yazdı

(ANKARA) - İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), Türkiye'de 455 binden fazla yatırımcıyı etkileyen 20 milyar dolarlık fon krizini ele aldığı kapsamlı haberinde, soruşturmanın üst düzey kamu görevlilerine uzandığına ve krizin ülke ekonomisine duyulan güveni sarstığına dikkati çekti.

FT, fon krizine ilişkin analizinde, krizin başladığı günden bu yana yaşananları özetledi.

Krizin yalnızca finans piyasalarıyla sınırlı kalmadığı belirtilen haberde, gelişmelerin Türkiye'deki düzenleyici kurumların etkinliği ve siyasi sorumluluk konusunda tartışmalara yol açtığı ifade edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen jeopolitik risk uzmanı Wolfango Piccoli, krizin münferit bir sistem arızasından ziyade kurumların zaman içinde zayıflamasının sonucu olduğunu savundu.

Haberde, Borsa İstanbul'un son iki ayda yaklaşık 100 milyar dolar değer kaybederken, ülkenin net rezervlerinin de kriz başlangıcından bu yana 30 milyar dolardan fazla azaldığına işaret edildi.

Soruşturmanın üst düzey kamu görevlilerine uzandığına ve krizin ülke ekonomisine duyulan güveni sarstığına dikkat çekilen haberde, gelişmelerin Türkiye'nin uluslararası yatırımcı güvenini yeniden kazanma çabalarını zorlaştırabileceğine işaret edildi.