Gagavuzlar, Moldova\'nın baskılarını AİHM\'e şikayet etti

Doğu Avrupa ülkesi Moldova'daki Gagavuzlar, Moldova hükümetininsiyasi baskılarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.
Ülkenin önde gelen muhalefet partilerinden olan SHOR Partisi, Moldova Hükümeti tarafından kapatılmış ve gelecekteki seçimlere katılmaları yasaklanmıştı. Bu hareket, ülkenin AB benzeri demokratik ilkeleri benimseme çabaları için önemli bir geri adım olarak görüldü.
Yeni Alanya gazetesinde yer verilen habere göre Temmuz 2023'te yapılan seçimlerde SHOR Partisi'nin adayı olarak Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı seçilen Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti'nin uyguladığı baskılara direndi. Seçim zaferine rağmen, Gutul, Moldova Hükümeti tarafından akredite edilmedi ve uluslararası alanda temsil yetkisi verilmedi. Gutul, Gagavuz Türkleri için müzakere ettiği ucuz doğal gaz anlaşmasının yasaklanması ve vergi iadeleriyle ilgili zorluklar gibi birçok sorunla karşılaştı. Mart ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Moldova Hükümeti tarafından tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. SHOR Partisi'nin kapatılmasıyla başlayan süreç, demokratik ilkeleri güçlendirmeyi amaçlayan bu son gelişme ile farklı bir sürece girdi.
SHOR Partisi'nin yasaklanmasının ardından AİHM'ye yaptığı başvuruya ilişkin bugün yapılan açıklamada, Moldova Hükümeti'nin SHOR Partisi'ni yasaklamasını belgeler ve geçerli nedenlerle açıklaması isteniyor. AİHM'deki başvuruyu takip eden BCL Solicitors LLP ortaklarından Shaul Brazil, mahkemenin davayı kabul etmesi ve Moldova Hükümeti'ni SHOR Partisi'ne uygulanan yasağı gerekçelendirmeye davet etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
SHOR Partisi eski Başkan Yardımcısı Marina Tauber ise, herhangi bir demokrasinin temelinde açık ve adil seçimlerin önemli olduğunu vurgulayarak, Moldova Hükümeti'nin SHOR Partisi'ne yönelik yasağını demokrasiye ciddi bir darbe olarak nitelendirdi. Tauber, mahkemenin davayı incelemeye alması ve yargı sürecini sürdürmesini memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.
Son Dakika › Dünya › Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti - Son Dakika
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor ve insani yardımların teslimatı zorlaşıyor.
Pakistan'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslüman ilk iftarlarını yaptı. Ülkenin dört bir yanındaki camilere akın eden Pakistanlılar, oruçlarını açtı. Karaçi kentindeki Memon Camisi'nde halka ücretsiz iftar yemeği düzenlendi ve iftarın ardından akşam namazı kılındı.
İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli çocuklar, gıda sıkıntısı nedeniyle sahur ve iftarlarda yiyecek bulamadıklarını belirtiyor. İsrail'in saldırıları ve yardım girişlerine izin vermemesiyle birlikte Gazze'deki Filistinliler, ramazan ayını açlıkla mücadele ederek geçiriyor. Un, yağ ve tuz gibi temel gıda maddelerinin bulunmadığı bölgede, çocuklar ve aileler zorlu bir ramazan geçiriyor. İsrail'in elektrikleri kestiği barınma merkezinde yaşayan Şemali ailesi, sahur sofrasında bayatlamış ekmek ve çayla yetinmek zorunda kalıyor. Gazze'deki Filistinli çocuklar, yiyecek bulma umuduyla açlıkla mücadele ediyor.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye verilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, 15 Mart Cuma günü saat 10.00'da ziyarete açılacak. Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca belirli saatlerde ziyaretçilere açık olacak. Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler ise refakatçi eşliğinde ve engelli asansöründen faydalanarak ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye verilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, 15 Mart Cuma günü saat 10.00'da ziyarete açılacak. Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçilerle buluşacak. Ziyaret, 5 Nisan 2024 Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'a kadar devam edecek. Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecekler.
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