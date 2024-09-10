Kate Middleton Kemoterapi Sürecini Tamamladı - Son Dakika
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Kate Middleton Kemoterapi Sürecini Tamamladı

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisi sonrası başladığı kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosu ile duyurdu. Middleton'a Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kanser teşhisi konulmuştu. Videoda Middleton, tedavi sürecinin kendisi ve ailesi için zor olduğunu ifade ederken, Kensington Sarayı ise tam iyileşmenin henüz mümkün olmadığını belirtti.

10.09.2024 01:36
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Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisi sonrası başladığı kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosu ile duyurdu.

Middleton’a Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası teşhis koyulmuştu.

Yaklaşık üç dakikalık videoda teşhis sonrası geçen sürenin kendisi ve ailesi için “inanılmaz zor” olduğu mesajını verdi.

42 yaşındaki prenses kanser teşhisinin, “hayatın nasıl bir anda değişebileceğini gösterdiğini” söyledi.

Middleton’a kendisinin seslendirdiği videoda, eşi Galler Prensi William ve üç çocuğu eşlik ediyor.

Görüntüler Norfolk kırsalında çekildi.

Kraliyeti yakından takip eden birçok gazeteci, videodaki samimi aile görüntüsü çekimlerinin, modernleşen Kraliyet'i gösterdiği yorumunu yapıyor

Kate Middleton kanserin teşhisi sonrasını fırtınalı sular olarak tarif etti ve yaşadığı tecrübeyi “karmaşık, korkulu ve öngörülemez” olarak tanımladı.

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, tedavinin bu aşamasında kanserden kurtulup kurtulmadığını söylemenin mümkün olmadığı kaydedildi.

'Tam iyileşme için yolum uzun'

Prensesin bu yılın devamında birkaç resmi etkinlikte yer alabileceği ifade ediliyor.

Saray kaynakları Prenses Middleton’ın tam anlamıyla eski hayatına dönüşü için daha çok yol olduğunu ifade ediyor.

Prenses de videoda bundan sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” diyor.

Middleton bu deneyimin ona, “hayata karşı farklı bir minnettarlık ve yenilenmiş bir umut” kazandırdığını da anlattı.

Middleton, 9 aydır süren tedavi sürecinde bir kez, Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü töreninde halkın karşısına çıktı.

Kate 22 Mart'ta paylaştığı video mesajında, kanser teşhisinin ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söylemiş, ancak kanserin türünü açıklamamıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles’ın da Şubat ayında kanser tedavisine başlaması sonrası bazı görevlerini Galler Prensi William üstlenmişti.

Galler Prensi ve Prensesin, George, Charlotte ve Louis isminde üç çocuğu bulunuyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kate Middleton Kemoterapi Sürecini Tamamladı - Son Dakika

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