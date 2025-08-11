Gazetecilere Yönelik Saldırılar Kınandı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İşgalci İsrail'in, Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadırı doğrudan hedef alması sonucunda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Görevi başında şehit düşen gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İşgalci İsrail'in, Gazze'de gazetecilerin bulunduğu çadırı doğrudan hedef alması sonucunda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci kardeşimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Görevi başında şehit düşen gazeteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

İsrail'in yaptıklarını lanetlediğini söyleyen Duran, "İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden yaptığı soykırımın görülmesini engellemek için gazetecileri hedef alıyor; hem insanlığı hem gerçeği yok etmeye çalışıyor. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak savaş suçu işleyen İsrail'in, sistemli bir şekilde gazetecileri hedef almasını en şiddetli şekilde kınıyorum. İsrail'in hukuk tanımaz barbarlığını, gerçeği örtbas etme çabalarını lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hukuk önünde yaptıklarının hesabını vereceğini vurgulayan Duran, "İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden 237 gazetecimizi rahmetle anıyorum. İsrail, yaptıklarını gizleyemeyecek, gerçekleri ve soykırımı perdeleyemeyecek; hukuk önünde hesap verecek" dedi.