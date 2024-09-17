Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başarıyla Tamamlandı

Gazze\'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başarıyla Tamamlandı

UNRWA, Gazze'de çocuk felci aşı kampanyasının ilk turunun başarılı olduğunu ve 560 bine yakın çocuğun aşılandığını duyurdu.

17.09.2024 11:10
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BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de çocuk felci aşı kampanyasının ilk turunun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tarafların insani duraklamalara büyük çoğunlukta saygı gösterdiğini dile getiren Lazzarini, ikinci doz için çalışmaların Eylül ayı sonunda başlayacağını belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 16 Ağustos'ta duyurulan ilk çocuk felci vakasından sonra başlayan aşılama kampanyasının ilk turunun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Lazzarini açıklamasında, "Gazze'den nadir görülen olumlu bir hikaye: Çocuk felci aşılama kampanyasının 1. turu başarıyla sona erdi. UNRWA ve ortakları yüz binlerce çocuğu aşılayarak aşılama kapsamını yüzde 90'a ulaştırmıştır. Çatışmanın tarafları, gerekli olan farklı 'insani duraklamalara' büyük ölçüde saygı göstererek, siyasi irade olduğunda yardımın kesintiye uğramadan sağlanabileceğini göstermiştir. Bir sonraki görevimiz çocuklara Eylül sonunda ikinci dozu sağlamaktır. Kampanyayı güvenli bir şekilde yürütmek için yeni duraklamalara ihtiyaç duyulacak olsa da, Gazze'deki insanların nerede olurlarsa olsunlar acilen ihtiyaç duydukları şey ateşkestir" dedi.

560 BİNDEN FAZLA ÇOCUK AŞILANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze'de ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM'nin Filistin Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze'de 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumartesi günü yaptığı açıklamada kampanyanın ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını ifade etmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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