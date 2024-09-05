DSÖ, Gazze\'de Çocuk Felcine Karşı Aşı Kampanyasına Başladı, İsrail Hava Saldırısı Düzenledi

Dünya

(ANKARA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının ikinci aşamasının Gazze'nin güneyinde bugün başladığını söylerken; İsrail, hava saldırısı gerçekleştirerek, Gazze'nin merkezindeki bir hastane avlusunu vurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının ikinci aşamasının bugün Gazze'nin güneyinde başladığını ve "savaşın vurduğu bölgede ölümcül bir salgını önlemek için hummalı bir çabanın sürdüğünü" söyledi. İsrail, sağlık görevlilerinin aşılama yapabilmelerine olanak tanımak için Gazze'deki askeri saldırılarına kısa süreli ve kademeli olarak ara vermeyi kabul etmişti.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, kampanyanın ilk aşamasının çarşamba günü Gazze'nin merkezinde tamamlanmasından saatler sonra İsrail, hava saldırısı düzenleyerek, bölgedeki en büyük hastanelerden biri olan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunu vurdu. Filistin medyası, aralarında hastane çevresindeki çadırlarda barınan kadın ve çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. ABD medyasında yayınlanan görüntülerde de hastane çevresinde kurulan çadırların harabeye döndüğü, ahşap kirişlerinin dümdüz olduğu ve insanların eşyalarının hastanenin avlusuna saçıldığı görüldü.

İlk aşamada 187 binden fazla çocuğa aşı yapıldı

Kampanyanın ilk aşamasında Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu olan DSÖ, üç gün boyunca 187 binden fazla çocuğa aşı uygulaması yapıldığını kaydetti. DSÖ, kampanyanın ilk aşamasında hedefledikleri 30 bin çocuk sayısını aştıklarını da belirtti.

Öte yandan, aşılama kampanyasının ikinci aşamasının önümüzdeki üç gün içinde Gazze'nin güneyinde, üçüncü ve son aşamanın ise Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirileceği bildirildi. Gazze'de 25 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası geçen ay yaklaşık 1 yaşındaki bir çocukta görülmesinin ardından, 10 yaşın altındaki toplam 640 bin çocuğa aşı yapılması hedefleniyor.

İsrail Parlamentosu'nun bazı üyeleri, DSÖ'yü, Gazze'deki Filistinliler için ana yardım kuruluşu olan Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNRWA ile birlikte çalıştığı için eleştirmişti. İsrail hükümetinin UNRWA çalışanlarını Hamas'la bağlantılı olmakla suçladığı belirtildi. Geçtiğimiz ay BM, bir iç soruşturmada, Hamas tarafından düzenlenen ve savaşın başlamasına neden olan 7 Ekim saldırısına "karışmış olabilecekleri" tespit edilen 9 UNRWA çalışanını işten çıkarmıştı.