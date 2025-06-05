Gazze'de İki İsrailli Rehinelerin Cesetleri Bulundu

(ANKARA) – İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde düzenlenen saldırılar sırasında Gazze'ye götürülen iki İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde gece saatlerinde bulunan çiftin naaşları kimlik tespiti için İsrail'e getirildi. İsrailli yetkililer, ABD ve Kanada vatandaşı Judi Weinstein Haggai (70) ile eşi Gadi Haggai'nin (72), saldırı sırasında Kibbutz Nir Oz'da Mücahit Tugayları adlı silahlı grup üyeleri tarafından öldürüldüğünü ve cesetlerinin Gazze'ye götürüldüğünü ifade etti.

İsrail'e göre Hamas'ın elinde şu anda en az 56 esir daha bulunuyor. Bu kişilerin en az 20'sinin hayatta olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşiyle birlikte Haggai çiftinin ailesine taziyelerini iletti. Aile üyeleri yaptıkları açıklamada, "O lanetli cumartesi sabahı yürüyüşe çıktılar ve bir daha geri dönmediler... Bu acıya rağmen, onların evlerine dönerek uygun şekilde defnedilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esirler ve Kayıp Aileler Forumu ise kalan esirlerin iadesi için İsrail hükümetine Hamas'la yeni bir ateşkes anlaşmasına varmak üzere derhal harekete geçme çağrısı yaptı. Açıklamada "Bir 608 gün daha bu acıyı çekmeye gerek yok. Bu görev yarın sabah bile tamamlanabilir. İsrail halkının büyük çoğunluğu bunu istiyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze'de başlattığı geniş çaplı saldırılarda, Gazze'deki Hamas yönetimine bağlı sağlık bakanlığına göre, en az 54 bin 607 kişiyi öldürdü.