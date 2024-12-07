Gazze\'de İnsani Kriz: Ölü Sayısı 44 Bin 664\'e Yükseldi

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 664'e, yaralananların sayısının ise 105 bin 976'ya yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 428 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 664'e, yaralı sayısının ise 105 bin 976'ya yükseldiği belirtildi.