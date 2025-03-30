Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

Geniş Video İzle

Bayram sabahına umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, İsrail askerlerinin bombardımanıyla bir kez daha dehşeti yaşadı. Yapılan saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.

30.03.2025 09:45  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de durmaksızın devam etti. Bayram sabahına umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, günün erken saatlerinde yeni bir bombardımanın dehşetiyle sarsıldı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını hedef aldı.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yoğun bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki sağlık ekipleri ve gönüllüler, hayatta kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. Yaralılar, bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne taşındı. Ancak hastane, kapasitesinin üzerinde bir yükle karşı karşıya kaldı.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

ÇARESİZCE HASTANE ÖNLERİNDE BEKLİYORLAR

Hayatını kaybeden sivillerin cenazeleri hastanenin morguna kaldırılırken, yakınları sevdiklerinin kaybıyla derin bir yasa boğuldu. Çaresizlik içinde hastane önünde bekleyen Filistinli aileler, gözyaşları içinde kayıplarının yasını tuttu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Gazze'de yine acı, korku ve yıkımla anılırken, saldırılar nedeniyle bölgede insani krizin daha da derinleştiği gözler önüne serildi.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

SON 24 SAATTE 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılmak üzere 26 ölü ve 70 yaralı getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 921 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 95'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze\'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Peynir:
    Rabiiim,nekadar sabırlısın.Bizler dayanamıyoruz.Sen Kahhar ismile zalim israili ve destekçilerini kareyle.Mazlu.ların yüzünü güldür Yarabbi. 30 0 Yanıtla
  • aysen_2005:
    Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah, nasıl bir zulümdür bu, kim dur diyecek bu soykırıma. Yazıklar olsun tüm dünya ülkelerine.... 10 0 Yanıtla
  • 34ts6665:
    resimiz neden kınamıyor İsrail'i. bir kınasa varya İsrail çöp olur. ümmeti. lideri Kudüs kırmızı çizgimiz di hani. safi rüzgar ama ülkede koyun çok. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
Gazze’de İsrail katliamı durmuyor Bayram sabahını da kana buladılar Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar
Suriye’de Cumhurbaşkanı Şara’nın ilk kabinesi açıklandı Dikkat çeken isimler var Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var
Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
09:45 Gazze’de İsrail katliamı durmuyor Bayram sabahını da kana buladılar Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar
09:08 Suriye’de Cumhurbaşkanı Şara’nın ilk kabinesi açıklandı Dikkat çeken isimler var Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var
08:47 Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak
00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 10:43:40. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement