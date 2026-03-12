Gazze\'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralananlar var

Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Kardeşlerini Unutma Derneği ekibi, bugün İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Kısa süre önce Gazze'de kurulan"Kardeşlik Çadır Kampı"nda görev yapan Gazzeli yardım ekibinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırıda bazı gönüllülerin yaralandığı bildirildi.

"YAŞANAN TÜM ZORLUKLARA VE SALDIRILARA RAĞMEN GAZZE'DEKİ MAZLUM KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bölgede zor şartlar altında çalışmalarını sürdüren ekip, savaşın ortasında evlerini kaybeden ailelere barınma imkânı sağlamak, yetim çocuklara destek olmak ve temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla faaliyet yürütüyordu. Saldırı sırasında yardım çalışmalarını sürdüren ekip üyelerinin hedef alınması, bölgede yaşanan insani dramın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kardeşlerini Unutma Derneği tarafından yapılan açıklamada, saldırıya rağmen Gazze'deki çalışmaların durmayacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazze'de kardeşlik çadır kampımızda görev yapan ekibimiz bugün İsrail askerlerinin saldırısına maruz kalmıştır. Aralarında yaralanan kardeşlerimiz bulunmaktadır. Yaşanan tüm zorluklara ve saldırılara rağmen Gazze'deki mazlum kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Yardımlarımızı ulaştırmaya ve insani çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."