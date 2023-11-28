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Gazze'de katliam yapan İsrail'in basit numaralarla Elon Musk'ı etkileme çabaları - Son Dakika

Gazze'de katliam yapan İsrail'in basit numaralarla Elon Musk'ı etkileme çabaları

Günlerdir Gazze'de çoluk çocuk ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden Tel Aviv yönetimi, ülkelerini ziyaret eden Elon Musk'ı mağdur olduklarına inandırmak için yapmadıkları şey kalmadı. Netanyahu'nun boş beşik tiyatrosundan sonra oğlunun Hamas tarafından kaçırıldığını söyleyen bir kadını Elon Musk ile buluşturan İsrailli yetkililer duyar kasmaya çalıştı.

28.11.2023 - 13:04,  Güncelleme: 14:00
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İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu. Yaptıkları sivil katliamını meşru göstermek için türlü türlü tiyatrolar sergileyen İsrailli yöneticiler, son olarak oğlunun Hamas tarafından kaçırıldığını söyleyen kadını Elon Musk ile buluşturdu.

TİYATROYA DEVAM

Elon Musk'a oğlunun kaçırıldığı ana ait görüntüleri izleten kadının yaptıkları salondaki bir görevli tarafından saniye saniye kaydedildi. Gazze'de masum sivillerin öldürülmesi karşısında üç maymunu oynayan Musk'ın da o anlarda üzgün görünme çabaları dikkatlerden kaçmadı.

Gazze'de katliam yapan İsrail'in basit numaralarla Elon Musk'ı etkileme çabaları

BOŞ BEŞİK TİYATROSU SERGİLEDİLER

ABD'li milyarder Elon Musk önceki gün Gazze'de katliam yapıp 15 bin masumu katleden İsrail'e gitti. Musk burada Başbakan Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi. Netanyahu burada Gazze'de öldürdüğü 6 binden fazla çocuğu görmezden gelerek Musk'a, 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdirip boş beşik gösterdi.

Gazze'de katliam yapan İsrail'in basit numaralarla Elon Musk'ı etkileme çabaları

GAZZE'YE UYDU İNTERNETİ SAĞLAMAYACAK

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Gazze'de katliam yapan İsrail'in basit numaralarla Elon Musk'ı etkileme çabaları

6 BİNİ ÇOCUK, 15 BİNDEN FAZLA İNSANI KATLETTİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 binden fazla kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

Elon Musk, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de katliam yapan İsrail'in basit numaralarla Elon Musk'ı etkileme çabaları - Son Dakika
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