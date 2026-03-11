ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 12. güne girilirken İsrailli gazeteci Yair Pinto, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ülkede yaşanan yeni bir krize dikkat çekti.
Uluslararası topluma çağrıda bulunan Pinto paylaşımında, "Sirenler çalıyor. Aileler sığınaklara koşuyor. Ancak sessizce başka bir kriz yaşanıyor: İsrail genelinde boş mutfaklar. Bu savaşın gizli kurbanlarına yardım edin" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de çeşitli noktalara füze saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından İsrail genelinde alarm sirenleri çalarken, halkın büyük bölümü güvenlik amacıyla sığınaklara indi.
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
