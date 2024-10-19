Gazze'deki Gıda Güvensizliği Raporu - Son Dakika
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Dünya

Gazze'deki Gıda Güvensizliği Raporu

Gazze\'deki Gıda Güvensizliği Raporu

WFP, Gazze'de gıda yetersizliği ve yüksek işsizlik riski konusunda uluslararası yardım çağrısı yaptı.

19.10.2024 12:16
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BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'deki insani durumu ele alan kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapora göre, bölgedeki çatışmalar bölgedeki kıtlık riskini giderek artırıyor. Gazze'de 1,8 milyon insan gıda yetersizliği ile karşı karşıya ve yaklaşık 500 bin kişi aşırı yetersiz beslenme riski taşıyor.

WFP'nin raporunda Gazze'deki mevcut durumun temel gıda maddelerine erişimi zorlaştırdığı ve yerel ekonomiyi çökerttiği ifade edildi. Bölgede yaşayanların yüzde 70'inden fazlası insani yardıma bağımlı hale gelmiş durumda. Raporda, gıda fiyatlarının artmasıyla birçok ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi. Uzmanlar, özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi savunmasız grupların ciddi risk altında olduğunu vurguladı. Çocuklar, yetersiz beslenmenin etkisiyle büyüme ve gelişme sorunları yaşayabilirken, yaşlılar ise sağlık sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanıyor.

"İŞSİZLİK ORANLARI ARTIYOR"

Raporda, Gazze'deki ekonomik krizin, yüksek işsizlik oranları ve yetersiz altyapı nedeniyle daha da derinleştiğinin altı çizildi. İşsizlik oranının son bir yılda ortalama yüzde 51,1'e yükseldiği kaydedilen raporda, " Batı Şeria'da işsizlik oranı Ekim 2023'ten Eylül 2024'e kadar ortalama yüzde 34,9 iken, Gazze'de sarsıcı bir düzeye, ortalama yüzde 79,7'a yükseldi" ifadesi kullanıldı. Çatışmaların tarım ve balıkçılık gibi temel sektörlerdeki hem üretimi hem de yerel pazarlardaki gıda arzını olumsuz etkilediği ifade edildi.

WFP, tarımın ve balıkçılığın sınırlı hale gelmesi gibi faktörlerin, yerel gıda üretimini düşürdüğünü bildirdi. Raporda bunun sonucunda, Gazze halkının daha fazla ithal gıda maddesine bağımlı hale geldiği belirtildi.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Raporda, acil insani yardım gereksinimlerinin karşılanabilmesi için uluslararası toplumdan destek çağrısı yapıldı. WFP, Gazze'de gıda güvensizliğini önlemek ve yerel halkın dayanıklılığını artırmak için uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Raporda ayrıca, yerel ekonomiyi güçlendirmek için tarım projelerine yatırım yapılması gerektiği de ifade edildi. Tarım eğitimi ve altyapı geliştirme gibi projelerle, bölgede gıda üretiminin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Sağlık, Dünya, Gazze, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki Gıda Güvensizliği Raporu - Son Dakika

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