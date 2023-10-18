Gazze'deki Sağlık Tesislerine Yönelik Saldırılar Artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Richard yaptığı açıklamada, "Bu saldırı benzeri görülmemiş bir boyutta. İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik sürekli saldırılar gördük" ifadelerini kullandı. Peeperkorn, şu ana kadar Gazze'deki sağlık tesislerine 51 saldırı gerçekleştirildiğini, 15 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27'sinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze şehrindeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne (Baptist) gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Richard yaptığı açıklamada, "Bu saldırı benzeri görülmemiş bir boyutta. İşgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik sürekli saldırılar gördük" ifadelerini kullandı. Peeperkorn, şu ana kadar Gazze'deki sağlık tesislerine 51 saldırı gerçekleştirildiğini, 15 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27'sinin yaralandığını duyurdu.

"İsrail ordusu tahliye emri vermişti"

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari ise saldırı gerçekleştirildiğinde hastanede hastalar, sağlık çalışanları ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin bulunduğunu söyledi. Al-Mandhari, "Hastane, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun tahliye emri verdiği 20 hastaneden biriydi. Mevcut ortam, birçok hastanın kritik durumu, ambulans, personel, yatak kapasitesi ve yerinden edilenler için alternatif barınma merkezi eksikliği göz önüne alındığında tahliye emrinin yerine getirilmesi imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Hastaneye tahliye emri insanlık dışı"

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan ise Gazze'deki sağlık çalışanlarının hastalarına bakma ya da kendi hayatlarını kurtarmak için kaçma ikilemiyle baş başa bırakılmasının "insanlık dışı" olduğunu ifade etti. Ryan, doktorların ve hemşirelerin hastalarını kendilerine tercih ettiklerini söyledi. Ryan, "Bu çatışmanın tüm tarafları için sağlık tesislerinin nerede olduğu kesinlikle açık. Sağlık hizmetlerinin bir hedef olmadığı kesinlikle açık. Bu, uluslararası insancıl hukukta da yer alıyor. Bunun geçtiğimiz hafta tekrar tekrar ihlal edildiğini görüyoruz. Bunun durması gerekiyor." dedi. - GAZZE