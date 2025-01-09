İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 6'ya, yaralı sayısının da 109 bin 378'e yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 461 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 6'ya, yaralı sayısının da 109 bin 378'e yükseldiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 46 Bini Geçti - Son Dakika
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