Gazze\'deki Şifa hastanesi müdürü ameliyata ihtiyacı olan herkesin hayatını kaybettiğini söyledi

Tıp merkezinin müdürü Pazar günü Al-Araby TV'ye yaptığı açıklamada, Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ndeki ameliyathanelerin hiçbirinin elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığını söyledi.

Dr. Muhammad Abu Salmiya, "Ameliyathaneler tamamen hizmet dışı, artık yaralılar bize geliyor ve onlara ilk yardımdan başka bir şey yapamıyoruz" dedi.

Hastane müdürü, oksijenin bitmesi üzerine personelin hastanedeki prematüre bebekleri hayatta tutmaya çalıştığını ve bebeklerin yenidoğan ünitesinin kuvözlerinden alınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Bir süre önce onlarla birlikteydim. Artık açığa çıktılar çünkü onları kuluçka makinelerinden çıkardık. Onları folyoya sarıyoruz ve ısıtmak için yanlarına sıcak su koyuyoruz" dedi Ebu Salmiya.

Doktor, son gün içinde yoğun bakım ünitesinde ve kreşte çok sayıda çocuğun öldüğünü söyledi.

Sağlık yetkilileri ve yardım kuruluşlarının raporuna göre, Gazze'nin en büyük hastanesi yakınındaki yoğun çatışmalar, hastaları ve personeli içeride mahsur kalan, ambulansların yaralıları toplayamadığı ve yaşam destek sistemlerinin elektriksiz olduğu bir "felaket durumu"na sürükledi.

Dünya Sağlık Örgütü, El Şifa'nın üç gündür elektriksiz olduğunu söylüyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'te şunları yazdı: "Üç gün elektriksiz, susuz ve çok zayıf internetle geçti, bu da temel bakımı sağlama yeteneğimizi ciddi şekilde etkiledi."

Hastane ne yazık ki artık hastane olarak hizmet vermiyor" dedi.