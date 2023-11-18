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Gazze'deki Türk ve KKTC vatandaşları Mısır'a ulaştı - Son Dakika

Gazze'deki Türk ve KKTC vatandaşları Mısır'a ulaştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'de tahliye bekleyen 44 Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşının Mısır'a ulaştığını, hava yoluyla Türkiye'ye getirileceklerini bildirdi. Keçeli ayrıca, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze'den Türkiye'ye getirilebilmeleri için ilgili kurumlarla iş birliği halinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gazze\'deki Türk ve KKTC vatandaşları Mısır\'a ulaştı
18.11.2023 17:11

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'de tahliye bekleyen 44 Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşının Mısır'a ulaştığını, hava yoluyla Türkiye'ye getirileceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 Türk vatandaşı ve yakınının Türkiye'ye gelmelerinin sağlandığını anımsatarak, "Bilahare, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, KKTC vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi. Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir. Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz" dedi.

Keçeli ayrıca, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze'den Türkiye'ye getirilebilmeleri için ilgili kurumlarla iş birliği halinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: DHA

Kıbrıs, Mısır, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki Türk ve KKTC vatandaşları Mısır'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki Türk ve KKTC vatandaşları Mısır'a ulaştı - Son Dakika
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