Gazze\'den 1047 Türk vatandaşı tahliye edildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve aile yakınının Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8 Ekim'den bugüne kadar 1047 vatandaşımız, KKTC vatandaşı ve aile yakınlarını Gazze'den tahliye ettik. Tahliye edilenler, sınır kapısının Mısır tarafında diplomatlarımızca karşılanıyor; önce kara yoluyla Kahire'ye, buradan ise hava yoluyla İstanbul'a gelmeleri sağlanıyor. Halihazırda tahliye için beklemekte olan vatandaşlarımızın listesi sürekli güncelleniyor, ilgili makamlarla koordinasyon yapılıyor. Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli biçimde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.