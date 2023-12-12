Gazze\'nin en tanınmış profesörlerinden Refaat Alarer, İsrail\'in hava saldırılarında hayatını kaybetti

Tanınmış Gazzeli profesör ve yazar, CNN'e kendisinin ve ailesinin "gidecek başka yeri olmadığını" söyledikten haftalar sonra hava saldırısında öldürüldü.

Ekim ayında Refaat Alarer, Gazze Şehri'nin kalbindeki evinde mi kalacağını yoksa karısı ve altı çocuğuyla birlikte daha güneye mi kaçacağını düşünüyordu.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyini bombalarken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sivillere evlerini derhal tahliye edip güneye gitmelerini söyledi.

44 yaşındaki yazar ve akademisyen CNN'e kendisinin ve ailesinin kuzeyde kalmaktan başka seçeneği olmadığını çünkü "gidecek başka yerleri olmadığını" söylemişti.

Gazze İslam Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat profesörü olan Alarer, Gazze deneyimlerinin kronikleştirilmesindeki rolüyle ünlüydü. Arkadaşları ve meslektaşlarına göre kendisi, genç Filistinli yazarların yetiştirilmesinde etkili oldu ve onların hikayelerini İngilizce anlatmalarına yardımcı oldu.

Alarer, 12 Ekim ve 13 Ekim tarihlerinde Gazze Şehri'nden CNN'e konuştu. Yazılı mesajlarla, ölümü halinde kaydın paylaşılmasına onay verdi.

Arkadaşı ve meslektaşı Jehad Abusalim, CNN'e haftalar sonra, 7 Aralık'ta Alarer'in Gazze'nin kuzeyindeki Shajaiya'da düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.

Alarer, 2014 yılında genç yazarların İsrail ablukası altındaki hayatlarını belgeleyen kısa öykülerinden oluşan "Gaze Writes Back" adlı kitabın editörlüğünü yaptı. Aynı zamanda, İsrail kuşatması altındaki Filistinlilerin acısını, kayıplarını ve inançlarını belgeleyen, 2015 yılında yayınlanan makale, fotoğraf ve şiirlerden oluşan bir koleksiyon olan "Gazze Susturulmamış"ın eş editörüydü.