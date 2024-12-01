Gazze Şeridi\'ndeki Saldırılarda Ölü Sayısı 44 Bin 429\'a Yükseldi

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 429'a, yaralananların sayısının ise 105 bin 250'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 422 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 429'a, yaralı sayısının ise 105 bin 250'ye yükseldiği belirtildi.