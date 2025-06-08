Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisindeki Brezilyalı aktivist Thiago Ávila, "Lütfen Filistin hakkında konuşun! Lütfen ayağa kalkın ve neslimizin tarihi çağrısına cevap verin" çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekmek için içinde 12 kişinin olduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) bağlı insani yardım gemisi "Madleen" 6 gündür yolda.
İnsani yardım gemisinde bulunan Brezilyalı aktivist Thiago Ávila Gazze'ye giden gemide çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Avila paylaştığı mesajda 7 gündür yolda olduklarını belirtti.
"Ablukayı kırmak ve çocukların açlığını durdurmak için halkların insani deniz koridorunu oluşturmak için Gazze'ye yolculuğumuzun 7. günü" diyen Avila, tüm kamuoyuna bir çağrıda da bulundu.
Avila yaptığı çağrıda "Lütfen Filistin hakkında konuşun! Lütfen ayağa kalkın ve neslimizin tarihi çağrısına cevap verin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)