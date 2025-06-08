Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın - Son Dakika
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Dünya

Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

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Gazze\'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
08.06.2025 22:28
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Gazze\'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın
Haber Videosu

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan Madleen gemisindeki Brezilyalı aktivist Thiago Ávila, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Avila, paylaşımında "Lütfen Filistin hakkında konuşun! Lütfen ayağa kalkın ve neslimizin tarihi çağrısına cevap verin" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Madleen gemisindeki Brezilyalı aktivist Thiago Ávila, "Lütfen Filistin hakkında konuşun! Lütfen ayağa kalkın ve neslimizin tarihi çağrısına cevap verin" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekmek için içinde 12 kişinin olduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) bağlı insani yardım gemisi "Madleen" 6 gündür yolda.

BREZİLYALI AKTİVİSTTEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

İnsani yardım gemisinde bulunan Brezilyalı aktivist Thiago Ávila Gazze'ye giden gemide çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Avila paylaştığı mesajda 7 gündür yolda olduklarını belirtti.

"Ablukayı kırmak ve çocukların açlığını durdurmak için halkların insani deniz koridorunu oluşturmak için Gazze'ye yolculuğumuzun 7. günü" diyen Avila, tüm kamuoyuna bir çağrıda da bulundu.

"LÜTFEN AYAĞA KALKIN"

Avila yaptığı çağrıda "Lütfen Filistin hakkında konuşun! Lütfen ayağa kalkın ve neslimizin tarihi çağrısına cevap verin" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya, Politika, Filistin, Madleen, İsrail, Eğitim, Yaşam, Dünya, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Abuzer Yavuz:
    brezilyalılar ayaklandı türkler uyuyor 44 3 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Türkler uyuyor diyen arkadaş durumun bizle ne alakası var arabistan dubai falan uyuyor hz muhammed burdamı doğdu? 7 36 Yanıtla
  • Sedat Yeşilyol:
    izzetli adam 32 0 Yanıtla
  • Ebuturap:
    insannnnnn 18 0 Yanıtla
  • cemal köse:
    Allah müslüman ülkelerin idarecilerini kahreylesin. 8 2 Yanıtla
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