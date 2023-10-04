Geçen hafta 50 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası Pakistan hükümeti ülkede bulunan 1.7 milyon Afgan'ın ülkeyi terk etmesi emri verdi. - Son Dakika

Geçen hafta 50 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası Pakistan hükümeti ülkede bulunan 1.7 milyon Afgan'ın ülkeyi terk etmesi emri verdi.

Son Güncelleme: 04.10.2023 12:27

Pakistan hükümeti, yıl sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri gereken yaklaşık 1.7 milyon yetkisiz Afgan sığınmacıya yönelik bir emir yayınladı. İki ülke sınırında artan militan saldırılar nedeniyle gerilim artıyor. Pakistan, sınır geçiş saldırılarını Afganistan merkezli operatörlerin gerçekleştirdiği iddialarını dile getirirken Taliban hükümeti bu suçlamaları reddetti.

Pakistan hükümeti, yıl sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri gereken yaklaşık 1.7 milyon yetkisiz Afgan sığınmacıya yönelik bir emir yayınladı.

Geçen hafta 50 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası Pakistan hükümeti ülkede bulunan 1.7 milyon Afgan'ın ülkeyi terk etmesi emri verdi.

Bu yılın başlarından bu yana iki ülke sınırında artan militan saldırılar gerilimi artırdı. Pakistan, sınır geçiş saldırılarını Afganistan merkezli operatörlerin gerçekleştirdiği iddialarını dile getirirken Taliban hükümeti bu suçlamaları reddetti.

Ancak bu gerginlik, İslamabad'da hoşnutsuzluğu artırdı ve Salı günü "illegal" göçmenlere yönelik bir sert mücadele başlattığını açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, Salı günü "illegal" Afganlara yönelik bu mücadele emrini duyurdu.

Yabancı bir ülkede sığınma hakkı uluslararası hukukta güvence altına alınmıştır. Pakistan, özellikle Taliban'ın 2021'de Afganistan'da iktidara dönmesinden bu yana yüz binlerce Afgan mülteciyi kabul etmiştir.

BM'ye göre yaklaşık 1.3 milyon Afgan mülteci kayıtlıdır ve başka 880.000 kişi ise yasal statü kazanmıştır. Ancak diğer 1.7 milyon kişi, henüz mülteci statüsü kazanmamış olanlar için yapılmış bir gönderme olarakBugti tarafından "illegal" olarak kabul edilmektedir.

Bugti, bu kişilerin ay sonuna kadar gönüllü veya zorla sınırdışı edilmesi gerektiğini söyledi. Eğer gitmezlerse, tüm kanun uygulama kurumlarının bu operasyonda kullanılacağını belirtti. Ancak böyle bir operasyonun nasıl gerçekleşeceği konusunda ayrıntı vermedi.

Geçen hafta 50 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası Pakistan hükümeti ülkede bulunan 1.7 milyon Afgan'ın ülkeyi terk etmesi emri verdi.

Ayrıca ülkedeki "illegal" Afganların özel işletmelerini ve varlıklarını tanımlamayı ve el koymayı amaçlayan bir görev gücünün kurulduğunu açıkladı.

Afganistan'daki yetkililer, Pakistan'daki yerel otoritelerin zaten yasal statüye sahip olanlar dahil Afganları toplamaya başladığını söyledi. X adıyla bilinen Twitter üzerinden yapılan açıklamada, son iki haftada 1.000'den fazla Afgan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Pakistan'ın sınırına yakın olan Baluchistan eyaleti, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) veya Pakistan Talibanı ve IŞİD militan grubu dahil olmak üzere silahlı savaşçılar tarafından sık sık hedef alınan bir bölgedir.

Bu ayın başlarında aynı bölgede önde gelen bir Müslüman lider dahil en az 11 kişi yaralandı.

Devlet medya kuruluşu APP, sonunda Pakistan'ın ülkedeki tüm Afganların - yasal statüye sahip olanlar ve Pakistan oturma kartlarına sahip olanlar dahil - ayrılmasını istediğini belirtti. Haberinde hükümet kaynaklarına atıfta bulundu.

Bugti, bu yılın Ocak ayından bu yana Pakistan'ın sınırında 24 intihar saldırısı gerçekleştiğini söyledi ve bunların yarısından fazlasını Afganistan'dan faaliyet gösteren militanlar olarak suçladı.

1 Kasım'dan itibaren Pakistan'a gelen Afganlar için daha sıkı kısıtlamalar getirildiğini açıkladı ve yalnızca vizeleri ve pasaportları olan ziyaretçilerin kabul edileceğini söyledi. Afganlar için ulusal kimlik kartlarını seyahat belgesi olarak kullanmak gelenekseldi. Pakistan'a giriş yapmak isteyen Afganlar arasında giriş belgesi ve pasaport almak için aylarca süren bir süreç olmuştur.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Afganistan, Pakistan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Geçen hafta 50 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrası Pakistan hükümeti ülkede bulunan 1.7 milyon Afgan'ın ülkeyi terk etmesi emri verdi. - Son Dakika


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