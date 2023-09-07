Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra Amazon ormanlarında 13 gün boyunca hayatta kalmayı başaran pilot ikinci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra Amazon ormanlarında 13 gün boyunca hayatta kalmayı başaran pilot ikinci kazada hayatını kaybetti

Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra Amazon ormanlarında 13 gün boyunca hayatta kalmayı başaran pilot ikinci kazada hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 07.09.2023 16:35

Geçen yıl Amazon ormanında kaza yaparak 13 gün mahsur kalan pilot, yeni bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Brezilya'nın Mucajaí bölgesindeki uçak kazasının ardından pilotun cesedi bulundu.

Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra 13 gün Amazon ormanında mahsur kalan bir pilot, ikinci bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Otávio Augusto Munhoz da Silva, geçen hafta Brezilya'nın Mucajaí bölgesi üzerinde uçarken uçağı yere çakıldı.

Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra Amazon ormanlarında 13 gün boyunca hayatta kalmayı başaran pilot ikinci kazada hayatını kaybetti

Kazası, 28 Ağustos'ta Venezuela sınırına yakın, başkent Boa Vista'dan 214 km uzakta meydana geldi.

Yetkililere göre, Munhoz da Silva'nın pilotluğunu yaptığı uçak, Pacaraima şehrinin ormanlık bir bölgesine düştü.

Munhoz da Silva'nın cesedinin Cuma günü bulunduğu anlaşılıyor.

Kuzeni Alexandre Munhoz, cesedinin beş gün boyunca su altında olduğunu yerel medyaya söyledi.

Pilotun annesinin çok acı çektiği belirtiliyor.

Sivil Polis, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra Amazon ormanlarında 13 gün boyunca hayatta kalmayı başaran pilot ikinci kazada hayatını kaybetti

Munhoz da Silva, ailesinin söylediğine göre özel bir pilotdu ve Boa Vista bölgesinde hava taksileri uçuruyordu.

Trajik bir tesadüf olarak, Munhoz da Silva, 2022 yılının Eylül ayında jetini kaza yapmasının ardından Amazon ormanında 13 gün boyunca yürümek zorunda kalmıştı.

Yardım istediği bir adam tarafından neredeyse iki hafta sonra bulundu.

Kazada iki yolcu hayatını kaybetti ve uçak enkazı ormanda bulundu.

Munhoz da Silva, uçağının aşırı ısındığını ve motorunun arızalandığını söyledi.

Yetkililere, nehir yakınlarına inmeye çalıştığını ancak bir ağacın tepesine çarptığını ifade etti.

Munhoz da Silva'nın iyileştikten sonra çalışmaya devam etmek için tekrar havalandığı ve Londrina şehrinde defnedileceği bildirildi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amazon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra Amazon ormanlarında 13 gün boyunca hayatta kalmayı başaran pilot ikinci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra Amazon ormanlarında 13 gün boyunca hayatta kalmayı başaran pilot ikinci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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