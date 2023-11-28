Geçici ateşkesin 5. gününde Hamas 10, İsrail 30 kişiyi serbest bıraktı

İsrail ve Hamas arasında sağlanan geçici ateşkesin 5'inci gününde Hamas, elinde rehin olarak tuttuğu 10 İsrailli ve 2 yabancı uyruklu esiri daha serbest bıraktı. Hamas'ın hamlesine karşılık olarak ise İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

KIZILHAÇ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda ele geçirdiği 10 İsrailli ve 2 yabancı uyruklu rehineyi daha salıverdi. Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

YABANCI UYRUKLU ESİRLER TAYLANDLI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın serbest bıraktığı 2 yabancı uyruklu esirin Taylandlı olduğu ifade edildi.

ESİRLERDEN 4'Ü ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, yaptığı açıklamada, "İnsani ateşkes anlaşmasının beşinci gününde verilen taahhütlerin uygulanması kapsamında Gazze'deki 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında 30 Filistinli sivil bugün serbest bırakılacak." ifadelerini kullanarak, serbest bırakılan İsraillilerden 9'unun kadın ve 1'inin 18 yaş altında olduğunu aktardı. El-Ansari, serbest bırakılan İsrailli esirlerden 1'inin Avusturya, 2'sinin Arjantin ve 1'inin Filipinler çifte vatandaşı olduğunu açıkladı.

İSRAİL, 30 FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUK ESİRİ SERBEST BIRAKTI

Hamas'ın hamlesinin ardından İsrail'den de yanıt geldi. İsrail, hapishanelerdeki 30 Filistinli kadın ve çocuk esirin serbest bıraktı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

HER GÜN 10 İSRAİLLİ SERBEST BIRAKILACAK

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda dün "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. Çatışmalara verilen "insani aranın" uzatıldığı iki gün boyunca, her gün için Gazze Şeridinden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 30 Filistinli kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması konusunda taraflar anlaşmıştı.

İNSANİ YARDIM YÜKLÜ 31 TIR GAZZE'NİN KUZEYİNE GÖNDERİLDİ

İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın beşinci gününde, yardım taşıyan 31 tır ile bir yakıt tankerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, bir yakıt tankeri ile içilebilir su, gıda ve diğer insani yardım malzemeleri yüklü 31 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmek üzere olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, gönderilen yakıt Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapan ve çalışmaları durma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 Kızılay ambulansı için kullanılacak.