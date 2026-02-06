Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü
06.02.2026 13:54
Portekiz'e vize başvurusu yapan ve reddedilen kadın yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Genç kadın isyanını "Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım, borca girdim. İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" sözleriyle ifade ederken, bu çıkış sosyal medyayı resmen ikiye böldü. Sözlerine destek verenler kadar, neden böyle bir video çektiğine yönelik tepki gösteren var.

Portekiz'e vize başvurusu yapan ancak ret yanıtı alan genç bir kadın, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştığı bir video ile dile getirdi. Videoda gözyaşlarını tutamadığı görülen kadın, kısa süreli bir seyahat için yaptığı harcamaların kendisini ciddi bir maddi yük altına soktuğunu anlattı.

"BORCA GİRDİM" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Genç kadın paylaşımında, "Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım, borca girdim. İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vize süreçlerine yönelik tepkileri de beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kesim, vize başvurularında yaşanan zorluklara ve yüksek maliyetlere dikkat çekerek genç kadına destek verdi. Diğer kesim ise kullanılan ifadeleri ve videonun çekilme biçimini eleştirerek, bu tür çıkışların doğru olmadığını savundu.

İşte o tepkilerden bazıları;

- Avrupa'ya gidememeyi neden bu kadar kafaya takarlar anlamadım. Bu ağlanacak bir şey mi?

- Kızın bilmemesine odaklanacağınıza el kadar küçük belki de Avrupa'nın en gelişmemiş ülkesine nasıl vize alamıyoruz ona mı odaklansanız?

- Her seferinde garip geliyor şu kamerayı açıp nasıl gerçek duygularınızı yansıtıyorsunuz? Ya da çok mu iyi oyuncu olmuş herkes?

- Kızın verdiği tüm bilgiler yanlış , vize alamaması normal…

    Yorumlar (8)

  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Açız aç diyenler yurt dışı tatili için sıra bekliyor. 7 8 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Farkında değiliz, itibar srtık yerlerde. 10 3 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Osmanlı gitti itibar bitti 6 7
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    demi selami.osmanlıda acaip itibar vardı.tüm dünya titriyordu 1.700 lerden sonra 0 0
  • 5130387 5130387:
    bu nasi bi aglama göz yasi yok 0 0 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    senin yapacağın haberin 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    vize almadan niye bilet aliyorsun ki 0 0 Yanıtla
    123456789 123456789:
    ayak bacak yapıyor bence meşhur olmak için 0 0
