Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Portekiz'e vize başvurusu yapan ancak ret yanıtı alan genç bir kadın, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştığı bir video ile dile getirdi. Videoda gözyaşlarını tutamadığı görülen kadın, kısa süreli bir seyahat için yaptığı harcamaların kendisini ciddi bir maddi yük altına soktuğunu anlattı.

"BORCA GİRDİM" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Genç kadın paylaşımında, "Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım, borca girdim. İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vize süreçlerine yönelik tepkileri de beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kesim, vize başvurularında yaşanan zorluklara ve yüksek maliyetlere dikkat çekerek genç kadına destek verdi. Diğer kesim ise kullanılan ifadeleri ve videonun çekilme biçimini eleştirerek, bu tür çıkışların doğru olmadığını savundu.

İşte o tepkilerden bazıları;

- Avrupa'ya gidememeyi neden bu kadar kafaya takarlar anlamadım. Bu ağlanacak bir şey mi?

- Kızın bilmemesine odaklanacağınıza el kadar küçük belki de Avrupa'nın en gelişmemiş ülkesine nasıl vize alamıyoruz ona mı odaklansanız?

- Her seferinde garip geliyor şu kamerayı açıp nasıl gerçek duygularınızı yansıtıyorsunuz? Ya da çok mu iyi oyuncu olmuş herkes?

- Kızın verdiği tüm bilgiler yanlış , vize alamaması normal…