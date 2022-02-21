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Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor! - Son Dakika

Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!

21.02.2022 12:02

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda görüntülenen yaşlı bir adamın, 399 yaşında ve Türk kökenli olduğu iddia edildi. Ancak adamın hem yaşı hem de kökeni tartışma konusu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Söz konusu videodaki adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edildi. Dünyayı hayrete düşüren olay, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir taraf bu kadar yaşamanın imkansız olduğunu savunurken, diğer taraf ise "doğru olabilir" görüşünde birleşti.

AKRABASI İDDİALARI YALANLADI

Videonun kısa süre içerisinde dünya genelinde yayılmasının ardından adamın akrabaları da açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu belirtti. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili yaptığı açıklamada adamın Türk olmadığını Taylandlı olduğunu söyledi. Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları, akrabanın bilerek bilgi sakladığını ve adamın Türk olduğunu öne sürdü.

İşte yaşlı adamın fotoğrafları:

Ona 'Ölümsüz Türk' diyorlar, 399 yaşında olduğu söylenen adam dünyayı hayrete düşürdü
Ona 'Ölümsüz Türk' diyorlar, 399 yaşında olduğu söylenen adam dünyayı hayrete düşürdü
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Gerçekten 399 yaşında mı? 'Ölümsüz Türk' lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor! Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de Rus ile Türk askerlerinin iyi ilişkileri var Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de Rus ile Türk askerlerinin iyi ilişkileri var Alev Alan Feribottaki Türk Yolcu: 'Her Şeyimiz Yandı' Alev Alan Feribottaki Türk Yolcu: "Her Şeyimiz Yandı"

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Son Dakika Dünya Gerçekten 399 yaşında mı? 'Ölümsüz Türk' lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor! - Son Dakika Dünya


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