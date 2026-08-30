Girne\'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı'ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.