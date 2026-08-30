Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu
KKTC'nin Girne açıklarında bir yolcu gemisi alabora oldu, sahil güvenlik ve ambulans sevk edildi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olduğu bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı'ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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