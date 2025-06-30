Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı - Son Dakika
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Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı

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Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
30.06.2025 13:41
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Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
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ABD'nin Detroit kentinde gökyüzünde adeta tomar tomar para yağdı. 58 yaşında hayatını kaybeden ve yerel halk tarafından "cömertliğiyle tanınan" Darrell Thomas anısına düzenlenen veda töreninde helikopterle para dağıtıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, vatandaşların üzerlerine yağan paraları kapmak için birbirleriyle yarıştıkları görüldü.

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde gökyüzünden adeta para yağdı. Kentin doğu yakasında düzenlenen bu sıra dışı veda töreni, yerel halk tarafından "cömertliğiyle tanınan" Darrell Thomas anısına gerçekleştirildi.

27 Haziran günü, Gratiot Caddesi ile Conner Caddesi'nin kesişiminde, gökten saçılan yüzlerce dolar mahalleliyi hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Etkinlik, 15 Haziran'da 58 yaşında hayatını kaybeden Darrell Thomas'a bir vefa niteliğindeydi.

KOMŞULARIYLA GÜÇLÜ BAĞLAR KURMUŞTU

Mahallenin simge isimlerinden biri olan Thomas, ailesine olan düşkünlüğü, komşularıyla kurduğu güçlü bağlar ve klasik otomobillere olan tutkusu ile tanınıyordu. Onun anısını yaşatmak isteyen oğulları ise bu veda töreninin fikir öncüsü oldu.

HELİKOPTERLE PARA DAĞITTILAR

Babalarının anısını yaşatmak ve onun topluma olan sevgisini son bir kez daha göstermek için, sahibi olduğu oto yıkama işletmesinin yakınlarında helikopterle para dağıttı.

"TOPLUM İÇİNDE BİR EFSANEYDİ"

"Detroit, belki babamı tanımayanlarınız da vardır ama o mükemmel bir babaydı," diyen Smoke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplum içinde bir efsaneydi. Herkese yardım ederdi ve bu, herkese yaptığı son iyilikti. Hepsi bu."

Haberler.com Özel, Cep Telefonu, Sosyal Medya, Detroit, Ekonomi, Yağan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • jRd4ryMDQKEc2U6:
    Bizde olsa helikopteri düşürürler 29 3 Yanıtla
  • caps lock:
    Ortama bakınca pekte paraya ihtiyaçları yok gibi :) 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    son guncelleme ile beraber bir iki haberde bir upuzun ve bi kac tikli gecisle ancak haneri okuyabildigimiz reklam almaya son vermelisiniz.. zira onceki hali ile her haner icinde belli bi alanda var idi reklam ve ben o zamanlar her haberi okurken simdi ana sayfa icinde secip okuyor oluyorum ki reklama denk gelecegimi ve okumak icin 5 10 saniye beklemek zorunda kalacagimo bilerek.. yani ne imis surumden kazanin akhaber kanali 0 0 Yanıtla
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