Google\'ın kurucusu Sergey Brin yakın arkadaşı Elon Musk ile ilişki yaşadığı iddia edilen eşinden boşandı

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, eşi Nicole Shanahan ile olan evliliğini, yakın arkadaşı Elon Musk ile ilişki yaşadığı iddiaları sonrası bitirdiği ortaya çıktı.

Insider tarafından elde edilen mahkeme kayıtları, boşanmanın 26 Mayıs'ta bir hakim tarafından onaylandığını gösterdi.

Brin, 3 yıllık evliliklerinin ardından "uzlaşmaz farklılıklar"ı gerekçe göstererek 2022 yılı Ocak ayında boşanma davası açmıştı. İkilinin 2015 yılında bir yoga retirosunda tanıştığı bildirilmişti.

Mahkeme belgelerine göre Shanahan ve Brin, 11 Kasım 2018'de evlendiler ve yaklaşık iki hafta sonra kızları dünyaya geldi.

Boşanmanın şartlarına göre Shanahan ve Brin, şu an 4 yaşında olan kızlarının yasal ve fiziksel velayetini paylaşacaklar ve spousal destek, avukat ücretleri ve varlıklarının bölünmesi gibi konular, mahkeme belgelerine göre prenuptial anlaşmalarının bir parçası olarak gizli bir tahkimde çözüldü. İkili, boşanma belgelerine göre dolar miktarı gizli tutulsa da "rehber dışı" çocuk desteği konusunda anlaştılar.

Shanahan, bir avukat ve kar amacı gütmeyen Bia-Echo Vakfı'nın kurucusu, boşanmayı reddetmedi, ancak mahkemeden spousal destek verilmesini talep etti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişiler, boşanmanın, Shanahan ile Musk arasında yaşanan iddia edilen ilişki nedeniyle patlak verdiğini söylediler. Musk, yıllarca Brin'in arkadaşı olan biriydi. Musk, Tesla'nın kurumsal yıllarında mücadele ettiği bir dönemi anımsayarak Brin ve Larry Page'in şirkete yatırım yapmaya karar verdiklerini sık sık anlattı.

Musk ve Shanahan arasındaki iddia edilen ilişkinin 2021 yılı Aralık ayında gerçekleştiği söylendi. Brin, boşanma belgelerinde ikilinin 15 Aralık 2021'den beri ayrı yaşadığını belirtirken, Shanahan "TBD" (belirlenmeyen) olduğunu söyledi.

Musk, Twitter'da (şu anki adı X) makalenin "tamamen uydurma" olduğunu belirtti.

"Bu konuda hiçbir romantik ilişkimiz yok" diye yazdı. Shanahan da Musk ile dışarıda bulunduğunu ancak iki kez gördüğünü söyleyerek dışarıdan yapılan yorumları reddetti.

Brin, boşanma sürecini gizli tutmayı umuyordu. Mahkeme kayıtları, avukatlarının önceki ilişkisi hakkında Insider dahil çeşitli medya kaynaklarından gelen yoğun medya ilgisini belirterek boşanma belgelerini mühürlemek için çok sayıda başvuru yaptığını gösteriyor.

Brin daha önce 23andMe'nin kurucu ortağı Anne Wojcicki ile sekiz yıl evliydi. Insider, çiftin 2013 yılında artık birlikte yaşamadığını bildirmişti.

Brin'in avukatı, Ocak 2022'deki bir dilekçede "tarafların küçük çocuğunun gizli bilgilerinin ifşasından kaynaklanan tehlikelerin ciddi bir endişe kaynağı olduğunu" belirtti.

Ancak bir hakim, talebin reddedildiğini ve "kanıtın yetersiz olduğunu" belirterek bu isteği reddetti.