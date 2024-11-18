ABD Başkanı Joe Biden görevi yeni Başkan Donald Trump'a bırakmadan son bir hamlede daha bulundu. Biden, Ukrayna'ya NATO tarafından sağlanan uzun menzilli füzelerini Rusya'nın Kursk bölgesinde kullanılması için izin verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun menzilli NATO füzeleriyle Rusya sınırları içerisindeki hedeflerin vurulmasını "NATO'nun savaşa resmen katılması" olarak kabul edeceğini belirtmişti.
ABD merkezli Axios haber kuruluşuna konuşan ABD'li güvenlik kaynakları, bu iznin sadece aktif muharebelerin devam ettiği, Kuzey Koreli askerlerin Rus askerlere destek verdiği Rusya'nın Kursk bölgesinde kullanılmasına izin verildiğini yineledi.
Ukrayna bu füzeleri, başkent Moskova gibi kritik bölgeleri vurmak için kullanamayacak. Kaynaklar, bu kararın geçtiğimiz hafta Cuma günü alındığını ve Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri savaşa getirmesine bir misilleme olarak yapıldığını ifade etti. ABD'nin, bu hamleyle Kuzey Koreli askerlerin gözünü korkutmayı ve Kursk'te yapılan karşı taarruzu bu şekilde püskürtmeyi planladığını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek - Son Dakika
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