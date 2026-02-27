Görüntü korkunç! Bir şehri bombalarla resmen haritadan sildiler

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka kenti bugün Rus güçlerinin yoğun saldırısına sahne oldu. Saldırının ayrıntıları henüz tam olarak netleşmese de şehir yoğun bombardıman ve topçu ateşi altında kalırken konutlar ve altyapı hedef alındı; sivil alanlar ciddi zarar gördü.

KENTİN BİRÇOK BÖLÜMÜ VURULDU

Ukrayna tarafı, saldırının öğleden sonra başladığını ve uzun süren bombardımanla kentin birçok bölümünün vurulduğunu duyurdu. Yerel yetkililer, sivil bölgelerde yangınlar çıktığını ve enkaz altında kalanlar olabileceğini açıkladı. Saldırının ardından acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi ve arama-kurtarma çalışmaları başladı.

İNSANİZ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Saldırının sivil yerleşim alanlarını da hedef aldığı yönündeki ilk bilgiler, bölgedeki insani krizin daha da derinleşeceğine işaret ediyor. Kostiantynivka, uzun süredir Rus güçlerinin karadan ve havadan baskı uyguladığı stratejik kent konumunda bulunuyor; bombardımanlar bugünkü saldırıyla birlikte tekrar yükseldi.

Ukrayna hükümeti ve bölge valiliği, saldırının sonuçlarıyla ilgili resmi açıklamaları artırırken kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca hasar tespit çalışmaları ve olası sivil kayıplarına ilişkin raporlar gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak.