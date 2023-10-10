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Görüntü operasyonun ilk anından! Hamas güçleri, askeri alandaki personelleri böyle öldürdü - Son Dakika

Görüntü operasyonun ilk anından! Hamas güçleri, askeri alandaki personelleri böyle öldürdü

Son Güncelleme: 10.10.2023 14:41

Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı operasyondan yeni görüntüler ortaya çıktı. Operasyonun ilk saatlerinde kaydedilen bir görüntüde askeri alana sızan Hamas güçlerinin, araçtaki personeli öldürdüğü anlar yer alıyor.

İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği çatışmadan gelen görüntüler ise durumun vahametini gözler önüne seriyor.

PERSONELLERİ ÖLDÜRDÜLER

Operasyonun ilk anlarında kaydedilen bir görüntüde Hamas güçlerinin sızdıkları askeri alanda araç içerisindeki personelleri öldürdüğü anlar yer alıyor. Personelleri öldüren militanların daha sonra kışlanın iç kısımlarına doğru hareket ettiği görülüyor.

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Son Dakika Dünya Görüntü operasyonun ilk anından! Hamas güçleri, askeri alandaki personelleri böyle öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntü operasyonun ilk anından! Hamas güçleri, askeri alandaki personelleri böyle öldürdü - Son Dakika
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