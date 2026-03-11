Graham'dan İspanya'nın "İsrail" kararına sert tepki - Son Dakika
Graham'dan İspanya'nın "İsrail" kararına sert tepki

11.03.2026 19:50
ABD'li Senatör Lindsey Graham, İspanya'nın İsrail büyükelçisini çekmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Graham, "İspanya'nın İsrail'deki büyükelçisini kalıcı olarak geri çağırmasını kabullenemiyorum. İspanya NATO üyesi; ABD ve İsrail ise İsrail'in yok edilmesini isteyen İran rejimine karşı ortak operasyon yürütüyor." dedi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İspanya'nın İsrail'deki büyükelçisini kalıcı olarak geri çekme kararını sert bir dille eleştirdi.

"İSPANYA'NIN KARARINI KABULLENEMİYORUM"

İspanya'nın bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Graham, bu kararın bölgedeki güvenlik dengelerine zarar verdiğini belirterek, "Bir müttefikin, ortak düşmanımız olan İran rejimine karşı operasyon yürüten İsrail'e bu tavrı takınmasını kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı.

Graham, İsrail'in savunmasının sadece bölge için değil, ABD ve diğer NATO üyeleri için de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Graham, "Umarım İspanya'nın bu kararı İran'daki baskıcı ve fanatik rejimi cesaretlendirmez.'' dedi.

