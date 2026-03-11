ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İspanya'nın İsrail'deki büyükelçisini kalıcı olarak geri çekme kararını sert bir dille eleştirdi.
İspanya'nın bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Graham, bu kararın bölgedeki güvenlik dengelerine zarar verdiğini belirterek, "Bir müttefikin, ortak düşmanımız olan İran rejimine karşı operasyon yürüten İsrail'e bu tavrı takınmasını kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı.
Graham, İsrail'in savunmasının sadece bölge için değil, ABD ve diğer NATO üyeleri için de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Graham, "Umarım İspanya'nın bu kararı İran'daki baskıcı ve fanatik rejimi cesaretlendirmez.'' dedi.
Son Dakika › Dünya › Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki - Son Dakika
