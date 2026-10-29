Hayden Panettiere'nin ölümü kaza olarak kayda geçti, Greenville polisi yerel soruşturmayı kapattı - Son Dakika
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BBC

Hayden Panettiere'nin ölümü kaza olarak kayda geçti, Greenville polisi yerel soruşturmayı kapattı

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Hayden Panettiere\'nin ölümü kaza olarak kayda geçti, Greenville polisi yerel soruşturmayı kapattı
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Nashville ve Heroes dizileriyle tanınan Hayden Panettiere'nin Ağustos'taki ölümüne ilişkin yerel soruşturmayı tamamlayan Güney Carolina polisi, adli tıp raporuna dayanarak ölümün kaza olduğunu belirledi. 36 yaşındaki oyuncu, fentanil ve Xanax başta olmak üzere çeşitli ilaçların toksik etkisiyle yaşamını yitirmişti. Soruşturmaya katılan DEA'nın kendi incelemesini bitirip bitirmediği ise bilinmiyor.

ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin hayatını kaybettiği Güney Carolina'da polis, ölümünün kaza sonucu olduğuna karar verildiğini ve böylece yerel soruşturmanın sona erdiğini açıkladı.

Heroes ve Nashville dizilerinin yıldızı, Ağustos ayında vücudundaki fentanil, Xanax ve diğer bazı ilaçların toksik etkileri nedeniyle 36 yaşında hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Olayın yaşandığı Greenville Polis Departmanı, geçen ay açıklanan ve Panettiere'nin "aşırı doz uyuşturucudan" öldüğünü tespit eden adli tıp raporuna atıfta bulunarak ölümüne ilişkin "soruşturmayı tamamladığını" söyledi.

Polis yaptığı açıklamada, "Adli tıp uzmanının tespiti ve soruşturma bulgularına dayanarak Hayden Panettiere'nin ölümünün kaza sonucu olduğu belirlenmiştir" dedi.

DEA SORUŞTURMASININ AKIBETİ BELİRSİZ

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) yerel polis soruşturmasına katıldığı bildirildi. Bu soruşturmanın da sonuçlanıp sonuçlanmadığı henüz belli değil. BBC, konuyla ilgili yorum almak için DEA ile iletişime geçti.

BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e göre, DEA da dahil olmak üzere yetkililer Panettiere'nin ölümünün nasıl olduğunu araştırıyordu. BBC'nin iletişime geçtiği Greenville Polis Departmanı sözcüsü, DEA'nın neyi soruşturduğu konusunda yorum yapmadı.

VÜCUDUNDA BİRDEN FAZLA İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Madde bağımlılığıyla mücadelelerini açıkça dile getiren Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'daki bir evde ölü olarak bulundu.

Sentetik bir opioid olan fentanil son beş yılda yüz binlerce Amerikalının ölümüne neden oldu.

Adli tıp, yıldızın ölümüne de fentanil dahil bir uyuşturucu doz aşımının sebep olduğunu doğruladı. Adli tıp uzmanı Panettiere'in vücudunda reçeteyle satılan bir kas gevşetici olan metokarbamol ile belirli ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde kullanılan bir antipsikotik ilaç olan ketiapin de tespit etti.

Polis raporuna göre Panettiere'nin eski erkek arkadaşı Brian Hickerson (kendisine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmişti) ve kardeşi Zack, olay yerine gelen acil servis ekipleriyle birlikteydi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
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