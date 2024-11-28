Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı - Son Dakika
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Dünya

Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı

Greta Thunberg\'ten skandal Kürdistan paylaşımı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Thunberg, bu ziyaretinin ardından skandal bir paylaşıma imza atarak Van'dan bir kareyi ''Kürdistan'' olarak paylaştı ve özerklik istedi.

28.11.2024 07:42
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Geçen günlerde Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg önce Diyarbakır'a sonra Van'a gitti ve daha sonra sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Van'dan bir kare paylaşan Thunberg konumunu "Kürdistan" olarak seçti.

SKANDAL İFADELER

Thunberg paylaşımında, Doğu Anadolu bölgesini "Kuzey Kürdistan" olarak nitelendirip, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar ve katliamlarla dolu bir tarih" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Doğanın tahribi ve sömürülmesi - yasadışı orman kesimleri, madencilik şirketleri için bölgelerin feda edilmesi ve yangınlar gibi - Kürtlere karşı devam eden saldırıların bir parçası olarak kullanılan birçok araçtan biridir. Bu genellikle yerel toplulukların ve biyolojik çeşitliliğin tahribatına ve zorla yerinden edilmeye yol açar. Kültür ve kimliğin silinmesi, devlet şiddeti, siyasi tutuklular, zorla yerinden edilme, ekolojik soykırımlar ve kayıplar, insanların günlük hayatta karşılaştıkları ayrımcılığın yanı sıra kendi kaderini tayin etme ve özgürlük haklarının reddedilmesine dair sadece birkaç örnektir.

Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı

ÖZERKLİK İSTEDİ

Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır. Kürt halkı kendi hayatlarını, kültürlerini ve topluluklarını şekillendirme hakkını hak ediyor. Türkiye, Kürtler ve diğer azınlık gruplarına yönelik tutumunu, haklarını anayasaya koyarak netleştirmelidir. Hükümet, siyasi muhaliflerini susturmak için bir bahane olarak "terörizm"i kullanmaya devam ediyor. On binlerce siyasi olarak aktif birey adil yargılanmadan hapiste kalmaya devam ediyor. AİHM, BM ve Af Örgütü gibi uluslararası örgütler bunu kınadı ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Sürdürülebilir bir barış ve adil bir gelecek için Kürtlerin özgürlük ve özerklik haklarına saygı gösterilmeli, Kürdistan'a yönelik vahşi saldırılar sona erdirilmelidir. Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bijî Kürdistan"

Greta Thunberg, Sosyal Medya, 3-sayfa, Türkiye, Çevre, Yaşam, Dünya, Van, Son Dakika

Son Dakika Dünya Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Seydo:
    Baskı yaptınız, doğrudur. Kürtler de her gördükleri yabancıya çektiklerini anlatır tabii. Ne ekersen onu biçersin. Neresi skandal? 24 102 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    Sanane oluyor gretamısın nesin bizde gelelim isveçe belli bir bölgede özerklik istiyelim orası TÜRKİYE olsun.Nasıl sence??? 69 17 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Kız İsviçreli git kendi ülkende diş macunu geliştir. 45 11 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Buradan vurdukmu sesi isveçten geliyor 34 10 Yanıtla
  • null:
    Filistin,lübnan yemen suriye daha onlarçası hepsi kendi devletlerini kurdu,mısır ıran türkiye hariç hepsinin hali ortada,filistin hep mısır toprağı kalsaydı böylemi olurdu.. 16 6 Yanıtla
  • Osman Gelçik:
    tarihi iyi bir araştır türkler olmasaydı İsveç olmayacaktı tabi vefa yerine para ve sırtından vurmak kaninizda var 6 6 Yanıtla
  • Alper Elma:
    kadının hammı kaşınıyor 6 4 Yanıtla
  • Sinan Cantosun:
    Sorun bu ülkenin Sorunuysa İsveçli, Amerika lı İngiliz, Fransız, Bunları Niye Bu kadar ilgilendiriyor Acaba diye Sormak Lazım ,,Amaç Dışardan Değil içerden bölmek,,Bu ülke İnsanının Uyanık ve Birlik Olması lazım,,, 6 4 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    o bölgeden tecavüze uğramadan geri gelebilmesi onun için büyük bir basari olmuş ama farkında değil. 0 1 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Bu surtuk istediyse hemen verelim 0 1 Yanıtla
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