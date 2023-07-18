Günde 10 litre su içiyordu! Nedenini araştıran doktorlar çıkan sonuçlar ile şaşkına döndü

Tıp dünyası İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Jonathan Plummer'ı konuşuyor. Sıradan bir insanın aksine günde ortalama 10 litre su içen Plummer, neden bu kadar su içtiğinin nedenini öğrenmek için doktorlara gitti. Doktorlar başta adamın çok su içmesinin sebebi olarak şeker hastalığını gösterdi.

NEDENİN ÖĞRENİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Fakat kapsamlı tahlil ve röntgen sonuçlarını görmek isteyen doktorlar, gelen sonuçlar ile şaşkına döndü. Doktorlar adamın sürekli susamasının sebebinin beynindeki bir tümör olduğunu fark etti.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Bir bezelye tanesiyle aynı boyutlardaki tümörün hipofiz bezine baskı yaptığı tespit edildi. Bu bölgenin susuzlukla bağlantılı olduğunu açıklayan uzmanlar, adamı ameliyata aldı. Radyoterapi ve kemoterapi süreci başlayan adam 30 seans sonrasında sağlığına kavuştu.

"SUSAMA HİSSİYATI GEÇMİYORDU"

İngiliz medyasına konuşan Plummer, "Sürekli susuyordum ve bu hissiyat geçmiyordu. Ayrıca çok halsiz hissettiğim zamanlar da olmuştu. Hastalığımdan önce çok aktiftim ve spor yapıyordum. Fakat kilo almaya başlayınca bunların hepsi geride kalmıştı" dedi.