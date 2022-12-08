Arılarla konuşmak isteyen adam feci şekilce yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Arılarla konuşmak isteyen adam feci şekilce yaşamını yitirdi

08.12.2022 17:30
Arılarla konuşmak isteyen adam feci şekilce yaşamını yitirdi

Güney Afrikalı Nkosentsha Njimbana, ataları olduğuna inandığı arıların yanına giderek arılarla konuşmak isterken saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden sokulan adam hayatını kaybetti.

Doğu Cape eyaletindeki Güney Afrika şehri Qonce'de ilginç bir olay meydana geldi. İddialara göre Nkosentsha Njimbana adlı adam, bölgedeki yaygın bir inanca göre soyunun arılardan geldiğini düşünüyordu.

ARI SÜRÜSÜNÜ GÖRÜNCE YANLARINA GİTTİ

Kendi köyünde arı sürüsüyle karşılaşınca arıların yanına giderek onlarla konuşmak istedi. Fakat Nkosentsha Njimbana'nın isteği ters tepti ve arılar bir anda saldırıya geçti.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN SOKARAK ÖLDÜRDÜLER

Kısa süre içerisinde çoğalan arılar, Nkosentsha Njimbana'nın vücudunun çeşitli yerlerinden sokmaya başladı. Njimbana, kimsenin kendisine yardım edememesi nedeniyle hayatını kaybetti.

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