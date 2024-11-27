Dünya

GÜNEY Kore'de 100 yılın en yoğun kar yağışı görüldü.

Güney Kore'nin meteoroloji ajansı, mevsimin ilk kar yağışının rekor seviyede olduğunu açıkladı. Yetkililer, çarşamba sabahı saat 07.00'ye kadar 16,5 cm kar yağdığını, bunun Seul'de 28 Kasım 1972'de kaydedilen 12,4 cm'lik rekoru geçtiğini bildirdi. Ajans, bunun 1907'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana gerçekleşen en yoğun kar yağışı olduğunu duyurdu.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, güvenlik ve ulaştırma bakanlıklarına trafik kazalarını ve diğer karla ilgili olayları önlemek için tüm personel ile ekipmanı seferber etmelerini istedi.