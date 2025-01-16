Güney Kore\'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Gözaltı

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GÜNEY Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'ün sorgusuna devam edileceği açıklandı.

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon'un sabah saatlerinde başlaması planlanan sorgusunun öğleden sonra yapılacağını ifade etti.