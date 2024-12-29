Güney Kore\'de Yolcu Uçağı Kazasında Ölü Sayısı 120\'ye Yükseldi

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GÜNEY Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiği belirtildi.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı. İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını kaydetti. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta, 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu kaydedildi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı.