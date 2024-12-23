Gürcistan\'da AB Müzakerelerinin Askıya Alınması Protesto Ediliyor

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Semih ERSÖZLER/TİFLİS (Gürcistan), - GÜRCİSTAN'da hükümetin AB ile müzakereleri 4 yıl ertelemesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alındığını açıklamasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Başkent Tiflis'te yaklaşık bir aydır her gün parlamento binası önünde toplanan kalabalık, Gürcistan'ın AB müzakerelerini askıya almasını ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları ile protesto etti.

Polisin, parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.