Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Dünya

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan\'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
11.11.2025 20:14
Gürcistan\'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haber Videosu

Gürcistan'da düşen ve içinde 20 personelin bulunduğu belirtilen C130 tipi askeri kargo uçağımıza ait parçalar bölge halkı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

İÇİNDE 20 PERSONEL VARDI

MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı

C130 askeri kargo uçağının temsili görseli

ENKAZA ULAŞILDI, KAZA KIRIM EKİPLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini duyururken, Milli Savunma Bakanlığı ise kaza kırım ekibinin bölgeye intikal ettiğini, uçağın düşme sebebinin enkazda yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağını bildirdi.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı

UÇAĞIN PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Kakheti bölgesine düşen uçağımıza ait parçalara ulaşıldı. Söz konusu parçalar, bölge halkı tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı
Kaynak: İHA

    Yorumlar (3)

  • 1234:
    inşallah kurtulurlar sağ salim aslanlarim türkiyenin başi sağ olsun 40 2 Yanıtla
  • Adem bayram:
    Allah şehitlerimize rahmet eylesin mekanları cennet olsun,,,,uçağın parçaları kartondan yapılmış gibi 21 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    vatandasin kamerasi olmasa ogrenemeyecegiz, rezil yonetim is basinda. ordunun da icine ettiniz fetonuzle tarikatlarinizle liyakatli adam kalmadi ulkede 1 1 Yanıtla
