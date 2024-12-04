Gürcistan\'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı

Dünya

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Gürcistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, hükümetin, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Tiflis'te parlamentonun önünde günlerdir devam eden gösterilere katılan bazı eylemcilerin polise yönelik şiddet uyguladığını kaydeden Darakhvelidze, gösterilerde şimdiye kadar 298 kişinin gözaltına alındığı, 143 polisin ise olaylar sırasında yaralandığı da bildirildi.

PROTESTOCU ÇEVİK KUVVETE SALDIRDI

Protestolarda genç bir kadının, çevik kuvvet polisine saldırdığı anlar kameralarca kaydedildi.