Gürcistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, hükümetin, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.
Tiflis'te parlamentonun önünde günlerdir devam eden gösterilere katılan bazı eylemcilerin polise yönelik şiddet uyguladığını kaydeden Darakhvelidze, gösterilerde şimdiye kadar 298 kişinin gözaltına alındığı, 143 polisin ise olaylar sırasında yaralandığı da bildirildi.
Protestolarda genç bir kadının, çevik kuvvet polisine saldırdığı anlar kameralarca kaydedildi.
Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.
Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.
Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.
Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.
Parlamento, gösterilere rağmen Başbakan Kobakhidze'nin oluşturduğu yeni kabineye 28 Kasım'da güvenoyu verdi.
Seçim sonuçlarına göre Gürcü Hayali Partisinin 150 kişilik parlamentoda 89, muhalefetin ise 61 milletvekilli bulunuyor.
Son Dakika › Dünya › Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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