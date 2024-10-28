Gürcistan\'da Seçim Krizi: Hile İddiaları ve Protestolar

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(ANKARA) - Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin (GD), parlamento seçimlerinde zafer ilan etmesinden sonra Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) yanlısı muhalefet, iktidar partisini seçime hile karıştırmakla suçlarken, Başbakan Irakli Kobakhidze iddiaları reddetti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, bugün Gürcistan halkını, seçim sonuçlarını protesto etmeye çağırdı.

Gürcistan'da iktidardaki GD, ülkenin geleceği açısından belirleyici olarak görülen parlamento seçimlerinde zafer ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, GD oyların yüzde 54,2'sini alırken; AB üyeliğine ilişkin politikalara öncelik veren Gürcistan muhalefeti seçime hile karıştırıldığını iddia etti. Muhalefet, sonuçları kabul etmediklerini belirterek, iktidar partisini "anayasal darbe" yapmakla suçladı. İktidardaki GD Partisi ve Başbakan Kobakhidze, suçlamaları reddetti.

Bunun üzerine, muhalefet tarafından düzenlenen dün akşamki basın toplantısında, Gürcistan'ın AB yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek, ülkenin bir "Rus özel operasyonuna" kurban gittiğini iddia etti. Görevi büyük ölçüde törensel olan Zourabichvili, Gürcistan halkını bu akşam sonuçları protesto etmeye çağırdı. Zourabichvili, "Bu tam bir hile, oylarınızın tam bir soygunuydu" dedi.

Seçim komisyonu dün, GD'nin oyların yüzde 54'ünü alarak parlamentoda 89 sandalye kazandığını açıkladı. Batı yanlısı dört muhalefet partisi ise, toplamda 61 sandalye kazandı. Seçim sonuçları, muhalefetin dört bloktan oluşan batı yanlısı bir koalisyon kurma umutlarını boşa çıkarırken, ülkenin AB ile bütünleşme hedeflerini de sekteye uğrattı.

Blinken: "Gürcistan'ın siyasi liderlerini hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gözlemcilerin seçimle ilgili ihlal raporlarının eksiksiz bir şekilde soruşturulması yönündeki çağrılarına katıldı. Blinken yaptığı açıklamada, "İleriye dönük olarak, Gürcistan'ın siyasi liderlerini hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye, temel özgürlükleri baltalayan mevzuatı yürürlükten kaldırmaya ve seçim sürecindeki eksiklikleri birlikte ele almaya çağırıyoruz" dedi.

Rusya seçim sonuçlarından memnun

Rusya'da ise seçim sonuçları geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Sonuçlar açıklandığında devlet propagandası sonucu kutladı ve devlet medya kuruluşu RT'nin etkili genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan "Gürcülerin kazandığını" ilan etti.

Avrupa ve Kanada'dan üst düzey parlamenterler, "adil olmayan" seçim sonuçlarına ilişkin bildiri yayınladı

Avrupa ve Kanada'dan üst düzey parlamenterler, Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ne özgür ne de adil olduğuna, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin sonuçları tanımaması ve kişisel yaptırımlar uygulaması gerektiğine inanıyor. Bildiri, Almanya, Litvanya, Estonya, Letonya, İrlanda, Ukrayna, Polonya ve Kanada'nın dış ve Avrupa işleri komitelerinin başkanlarının yanı sıra İsveç parlamentosu başkan yardımcısı ve bir milletvekili tarafından imzalandı.

Bu ülkelerin önde gelen parlamenterleri, seçim arifesinde Gürcistan'daki siyasi iklimin Avrupa'nın adalet standartlarıyla bağdaşmadığını söyledi. Açıklamada, "Adaylar korkutuldu ve tehdit edildi, devlet gücü istismar edildi, oylar satın alındı. Uluslararası seçim gözlemci heyetlerinin raporları da bunu açıkça doğruluyor. Dolayısıyla seçim gününde korkutma ve oy satın alma yoluyla da ciddi seçim yolsuzlukları yaşanıyor" denildi.

"Tek bir 'küresel savaş partisi' var, o da Rusya"

Açıklamada, Gürcistan Rüyası politikasının AB ile bağdaşmadığı, "küresel savaş partisinin hain korku kampanyasının verimli bir zemine düştüğü" vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı:

"Tek bir 'küresel savaş partisi' var, ona ismiyle hitap etmelisiniz. Onun adı Rusya. Bu çerçevede Avrupa Birliği sonucu tanıyamıyor. Seçimlerde adil olmayan nüfuz, gözdağı ve tehditlerin sorumlularına karşı kişisel yaptırımlar talep ediyoruz. Ülkenin 'Belaruslaştırılmasından büyük endişe duyuyoruz. İktidar partisi ve liderinin açıklamalarını eylemlerle takip etmesi halinde muhalefete, bağımsız medyaya ve eleştirel sivil toplum kuruluşlarına yönelik zulüm ve yasaklama tehdidi söz konusudur."

Uluslararası gözlemcilere göre, Gürcistan'daki seçimler derin kutuplaşma, son derece tartışmalı seçim söylemleri ve çok sayıda seçmen sindirme örneğiyle karakterize edildi.