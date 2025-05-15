Gürol Seyitoğlu: Tuz gölü fayı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Son Dakika
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Gürol Seyitoğlu: Tuz gölü fayı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Gürol Seyitoğlu: Tuz gölü fayı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Konya'daki 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Haberler.com'da değerlendirmelerde bulundu. Depremin Tuz Gölü Fayı'na yakın bir noktada gerçekleştiğini belirten Seyitoğlu, bu fayın potansiyel tehlikesine dikkat çekti.

15.05.2025 18:01
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Konya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Haberler.com'a konuşan Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, bölgedeki sismik hareketliliği ve olası riskleri değerlendirdi. Seyitoğlu, hem Konya hem de Ankara için uyarılarda bulundu.

"DEPREM, TUZ GÖLÜ FAYI'NA YAKIN GERÇEKLEŞTİ"

Prof. Dr. Seyitoğlu, Konya'daki depremin jeolojik olarak ciddi bir fay hattına yakın gerçekleştiğini belirtti. "Deprem Tuz Gölü Fayı'na yakın bir pozisyonda gerçekleşti" diyen Seyitoğlu, bu fayın geçmişte de hareketlilik gösterdiğini ve ciddi potansiyel barındırdığını ifade etti. "Tuz Gölü Fayı 7 civarında deprem üretebilir" sözleriyle olası büyük depremlere dikkat çekti.

"ANKARA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GECİKMEMELİ"

Seyitoğlu, yalnızca Konya değil Ankara için de riskli bölgelerin olduğunu vurguladı. "Ankara'da acil olarak kentsel dönüşümün yapılması gereken yerler var" uyarısında bulunan Seyitoğlu, yapı stokunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Fay hatlarının dışında da sismik riskin yapıların dayanıklılığına bağlı olduğunu belirtti.

"KONYA DEPREMLERİ YENİ DEĞİL, FARKINDALIĞIMIZ ARTTI"

Prof. Dr. Seyitoğlu, Konya'da yaşanan depremlerin yeni bir durum olmadığını, ancak toplumun artık bu tür olaylara daha duyarlı hale geldiğini ifade etti. "Konya'da eskiden beri deprem oluyor fakat şimdi farkındalığımız arttı" diyerek hem medyanın hem de bilim insanlarının bu süreçte önemli rol oynadığını vurguladı.

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Son Dakika Dünya Gürol Seyitoğlu: Tuz gölü fayı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Son Dakika

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