Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

22.01.2026 10:26
Güvenlik kaynakları, "DEAŞ ile mücadelede resmi muhatap artık Şam hükümeti. ABD ve Trump açısından da SDG hikayesi sona eriyor, SDG elindeki kozları kaybediyor" açıklamasında bulundu.

Güvenlik kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde son dönemde hız kazanan askeri ve diplomatik gelişmelere ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü SDG'nin kontrol ettiği bölgelerin üçte ikisini kaybettiğini belirten kaynaklar, "SDG parantezinin kapandığını" ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolunun hem sahada hem de uluslararası diplomaside korumasız kaldığını vurguladı.

İşte güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre sahada ve masada yaşanan son gelişmeler:

Güvenlik kaynakları, SDG'nin El-Hol kampından çekildiğini ve Haseke'yi Irak'ın Musul kentine bağlayan tek resmi sınır kapısı olan Yarubiye'nin Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi. Bu gelişmenin, SDG ile Irak'taki Kandil kadroları arasındaki lojistik ve stratejik bağın kesilmesi açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

Operasyonlar sonucunda Ayn el Arap-Haseke bağlantısının koptuğuna dikkat çeken kaynaklar, PKK'nın "ikinci bir Ayn el Arap vakası" algısı oluşturma çabalarının karşılık bulmadığını belirtti. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgenin ve stratejik Karakozak Köprüsü'nün temizlendiği kaydedildi.

4 GÜNLÜK ATEŞKES VE ENTEGRASYON SÜRECİ

18 Ocak itibarıyla Suriye yönetimi ile SDG arasında 4 günlük bir ateşkes imzalandığı bilgisini paylaşan kaynaklar, varılan mutabakatın detaylarını şöyle aktardı:

Suriye askerleri Kürt köylerine girmeyecek, bu bölgelerde silahlı unsur bulundurulmayacak. SDG, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için isim önerebilecek. SDG unsurlarının Suriye savunma güçlerine tam entegrasyonu sağlanacak ve Kürtlerin hakları anayasal güvence altına alınacak.

ABD'nin SDG'ye yönelik tutum değişikliğinin arkasında yatan nedenlere değinen kaynaklar, 4 Ocak'ta "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD'li yetkililerin katıldığı toplantıya işaret etti. SDG'nin çözüm sürecini 10 aydır oyaladığı ve "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin'in her kararı Kandil'e danıştığının kesinleştiği, bu durumun ABD nezdinde "SDG ile PKK arasında ayrım olmadığı" gerçeğini tescillediği belirtildi.

"DEAŞ ŞANTAJI" TERS TEPTİ

SDG'nin "Biz yoksak DEAŞ geri döner" şantajının artık işe yaramadığı vurgulandı. SDG'nin cezaevlerindeki 200 DEAŞ mensubunu serbest bırakarak ABD'ye baskı kurmaya çalıştığı, ancak bu durumun ABD tarafında büyük tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump ile Ahmed Şara arasındaki telefon görüşmesine de değinen kaynaklar, Trump'ın "Bizim için önemli olan DEAŞ hapishanelerinin kontrolü, SDG umurumda değil" mesajını verdiğini; bu doğrultuda en büyük cezaevi olan Sına Hapishanesi'nin yönetiminin ABD tarafından devralındığını, El-Hol'ün kontrolünün ise Suriye yönetimine geçtiğini bildirdi.

SDG'nin toplam 63 bin kişilik mevcudunun yaklaşık 40 bininin Araplardan oluştuğunu belirten kaynaklar, Arap aşiretlerinin SDG zulmüne karşı başlattığı organik ayaklanmanın örgütün çözülmesini hızlandırdığını kaydetti. SDG'nin petrol kaynaklarını ve finansal rezervlerini kaybetmesiyle Kandil'in Suriye'yi bir "rezerv alan" olarak kullanma imkanının kalmadığı ifade edildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ VE İMRALI MESAJLARI

Güvenlik kaynakları, iç siyasetteki "Terörsüz Türkiye" sürecinin Suriye'deki gelişmelerden olumlu etkileneceğini değerlendiriyor. Abdullah Öcalan'ın SDG'ye "makul şartlarda entegre olun" çağrısı yaptığı ancak Kandil'in bu süreci sabote etmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Suriye'deki yeni denklemde DEAŞ ile mücadelede resmi muhatabın Şam yönetimi olmaya başladığı, SDG'nin meşruiyet zeminini kaybettiği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

Saha, beklentilerimizden daha iyi ilerliyor. SDG hikayesi bitiyor. Eğer örgüt makul davranırsa tam entegrasyon sağlanır; aksi halde askeri operasyonlar ilerlemeye devam eder. Bu süreçten 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz güçlenerek çıkacaktır.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Can Gönül Can Gönül:
    Allah akıl fikir versin görün işte çok güvendiğiniz ABD sizi ortada bıraktı..siz kimsiniz ki ABD sizinle olacak..bu topraklarin sahibi Osmanlı dan başlayan şimdiye kadar gelen Türkiye'nindir.o Musul ve Kerkük de elbet bize katılacak..ege deki Yunan adalarında sona gelindi az kaldı katılmasına 22 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    bu tirlarla muhimmat ve agir silahlar ya da zirhli araclari vs nerede.. abd geri aldi mi..... eee? 3 1 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    PKK onları İran'a (orada da PJAK var). İran, Türkiye'den aldığı istihbaratla onları imha etti. 2 0
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Şam yönetimi zaten deaş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
