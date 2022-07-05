Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş - Son Dakika
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Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

05.07.2022 09:03
Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

Plajda verdiği pozlarla adından söz ettiren Avustralyalı model, Abbie Chatfield, erkek arkadaşı ile okyanusta korku içinde girdiği cinsel ilişki hakkında konuştu.

27 yaşındaki Abbie, katıldığı radyo programında açık ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Bien Stephen ile okyanusta cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Sesli bloğun sunucusu Rohan Edwards, Abbie'ye tuzlu suyun havuz suyundan farklı olup olmadığını sordu.

Abbie, "Okyanusta cinsel ilişki çok stresliydi. Cinsel ilişkiye girerken deniz kestanelerinin bize saldırmak için pusuda beklediklerini hissettim. Bu his bana ciddi korku verdi" diye cevapladı.

Bu cevap karşısında Rohan, "sizi izleyen köpek balıkları telefonlarını çıkarıp sizi videoya alacaklardır" diyerek espri yaptı.

Abiie, katıldığı The Bachelor programında ünlendi, daha sonra birçok cinsel ilişki oyuncağı reklamında oynadı.

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Son Dakika Dünya Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş - Son Dakika


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