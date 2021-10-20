İçişleri Bakanı Soylu: Kaçak göçle mücadelede çalışma grubu oluşturduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyarette bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da mevkidaşı İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dr. Ahmet Vahidi arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından iki bakan, Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı. Ortak basın açıklamasında konuşan Bakan Soylu "PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleriyle mücadelede, birlikte ortak bir irade sergiliyoruz" dedi.

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti;

"PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleriyle mücadelede, birlikte ortak bir irade sergiliyoruz. Birçok çalışma grubumuz var ve bu çalışma gruplarımız her iki ülkenin bu dinamiklerini ve bu taleplerini ortaya koyuyor. Bugün bir kez daha terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı ve mücadele birliğimizi teyit ettik."'SINIR İLLERİNDE ORTAK BİR ÇALIŞMA GRUBU DAHA OLUŞTURUYORUZ'"Aynı zamanda bugün Afganistan 'da son dönemde meydana gelen olaylar sonrası, kaçak göçün hareketlenmesine karşı yıllardan beri ortak sürdürdüğümüz 'kaçak göçle mücadele' konusunu bir kez daha ele aldık. Bu konuda, Sayın Bakanımızın teklifiyle ortak bir çalışma grubunu oluşturuyoruz. Daha önce irtibat noktası olarak değerlendirdiğimiz ve başlattığımız çalışmayı bir üst kademeye taşıyoruz. Yine sınır güvenliği, İran ve Türkiye açısından en önemli konu başlıklarından birisiydi. Özellikle güvenlik duvarları konusunda, fiziki entegre sistemler konusunda ve teknolojik sistemler konusunda İranlı dostlarımızın bize göstermiş olduğu kolaylaştırıcı tavır hususunda da tekrar teşekkür ederim. Sınır illerimizde, her ilimizin kendi çalışması esas iken yine Sayın Bakanımızın teklifiyle sınır illerinde ortak bir çalışma grubu daha oluşturuyoruz. Sınır illerindeki ticaretin güvenliği dahil olmak üzere bütün meseleler bu ortak çalışma grubu içinde değerlendirilecektir; kaçakçılıkla mücadele, organize suçla mücadele, uyuşturucuyla mücadele."SİLAH KAÇAKÇILIĞI KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMA GURUBU"Gerek İran gerekse Türkiye, uyuşturucuyla en yüksek düzeyde mücadele etmektedir. Birbiriyle bu konuda büyük bir dayanışma ortaya koymaktadır. Silah kaçakçılığı konusunda, 2019 yılında İran'la başlattığımız ortak çalışma grubu ve aldığımız sonuçları daha da ilerletmek konusunda bir karara vardık. Burada bütün bu saydığımız maddeleri ve bakanlıklarımız arasındaki işbirliği esasını, daha farklı alanlarda da geliştirebilecek önemli bir anlaşma imzaladık."

Müslüman coğrafyanın karşı karşıya kaldığı tüm sıkıntıları birlikte değerlendirdiklerini belirten Bakan Soylu "Üzerimize düşen sorumlulukları tekrar hatırladık, hatırlattık. Esasın diplomasi değil kardeşlik olduğunu bir kez daha teyit ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi iş zamanıdır" dedi.