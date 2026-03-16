Hackerların tuzağına düşen ismin CV\'si dünyayı şaşkına çevirdi

Alman İstihbarat Servisi (BND) eski Başkan Yardımcısı Arndt Freytag von Loringhoven'in Signal hesabının hackerlar tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Alman basınında yer alan haberlere göre Loringhoven, telefonuna gelen "PIN kodunuzu girin" içerikli sahte mesaja inanarak hesabının kontrolünü siber saldırganlara kaptırdı.

Olayın ardından Loringhoven'in Signal hesabının bir süre hackerların kontrolünde kaldığı ve saldırının kimlik avı (phishing) yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi.

NATO'DA DA GÖREV YAPTI

Söz konusu gelişme, Loringhoven'in kariyeri nedeniyle dikkat çekti. Uzun yıllar istihbarat alanında görev yapan Loringhoven, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'de başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş ve aynı zamanda NATO'nun istihbarat yapılanmasında üst düzey görevler üstlenmişti.

SİBER SALDIRILAR ÜZERİNE KİTABI VAR

Olayı daha da dikkat çekici kılan detay ise Loringhoven'in siber güvenlik konusunda çalışmaları bulunması oldu. Eski NATO istihbarat şefinin "siber saldırılar ve dijital güvenlik tehditleri" üzerine bir kitap yazdığı da biliniyor.

Uzmanlar, olayın siber saldırıların ne kadar basit yöntemlerle bile etkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Kimlik avı yöntemiyle gerçekleştirilen saldırılarda kullanıcıların sahte mesajlar aracılığıyla kişisel bilgilerini veya doğrulama kodlarını paylaşması hedefleniyor.