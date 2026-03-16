Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hackerların tuzağına düşen ismin CV'si dünyayı şaşkına çevirdi

16.03.2026 07:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman İstihbarat Servisi eski Başkan Yardımcısı ve eski NATO İstihbarat Şefi Arndt Freytag von Loringhoven, hackerların gönderdiği "PIN kodunuzu girin" mesajına aldanarak Signal hesabını kaptırdı; siber saldırılar üzerine kitabı bulunması olayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Alman İstihbarat Servisi (BND) eski Başkan Yardımcısı Arndt Freytag von Loringhoven'in Signal hesabının hackerlar tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Alman basınında yer alan haberlere göre Loringhoven, telefonuna gelen "PIN kodunuzu girin" içerikli sahte mesaja inanarak hesabının kontrolünü siber saldırganlara kaptırdı.

Olayın ardından Loringhoven'in Signal hesabının bir süre hackerların kontrolünde kaldığı ve saldırının kimlik avı (phishing) yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi.

NATO'DA DA GÖREV YAPTI

Söz konusu gelişme, Loringhoven'in kariyeri nedeniyle dikkat çekti. Uzun yıllar istihbarat alanında görev yapan Loringhoven, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'de başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş ve aynı zamanda NATO'nun istihbarat yapılanmasında üst düzey görevler üstlenmişti.

SİBER SALDIRILAR ÜZERİNE KİTABI VAR

Olayı daha da dikkat çekici kılan detay ise Loringhoven'in siber güvenlik konusunda çalışmaları bulunması oldu. Eski NATO istihbarat şefinin "siber saldırılar ve dijital güvenlik tehditleri" üzerine bir kitap yazdığı da biliniyor.

Uzmanlar, olayın siber saldırıların ne kadar basit yöntemlerle bile etkili olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Kimlik avı yöntemiyle gerçekleştirilen saldırılarda kullanıcıların sahte mesajlar aracılığıyla kişisel bilgilerini veya doğrulama kodlarını paylaşması hedefleniyor.

Teknoloji, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özlem Kaya Özlem Kaya:
    Bunlar hep fazla özgüvenden 1 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 08:31:54. #7.13#
SON DAKİKA: Hackerların tuzağına düşen ismin CV'si dünyayı şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.