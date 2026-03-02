Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv\'e asıldı
02.03.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, ABD-İsrail ortak hava saldırısında Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği toplantıdan erken ayrıldığı için kurtuldu Bu durum çeşitli iddialara yol açarken, Tel Aviv'de Kaani'yi hedef alan bir reklam panosu tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, son dönemde art arda yaşanan saldırılardan sağ kurtulması nedeniyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

ERKEN AYRILINCA HAYATTA KALDI

ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dünya gündemine otururken, Kaani'nin aynı saldırıdan sağ çıkması dikkat çekti. İranlı yetkililer, Hamaney'in öldüğü toplantıdan Kaani'nin erken ayrıldığını ve bu nedenle hayatta kaldığını belirtti. Ancak bu durum sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı.

Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

FOTOĞRAFI REKLAM PANOSUNA ASILDI

CIA ya da Mossad ile bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme gelen Kaani, hakkındaki iddialara ilişkin "Süreci atlatalım, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" dediği konuşulurken Tel Aviv'de rejim karşıtı şakalarıyla tanınan aktivist David Keyes tarafından bugün yerleştirilen reklam panosu tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

GROK'A SORULDU, "EVET DOĞRU" DEDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları görselin yapay zeka tarafından oluşturulabileceği belirtildi. Konuyla ilgili Grok, kendisine yöneltilen bu yöndeki bir soruya "Evet, fotoğraf gerçek. Bu, rejim karşıtı şakalarıyla tanınan aktivist David Keyes tarafından bugün Tel Aviv'e yerleştirilen hiciv amaçlı bir reklam panosu" yanıtını verdi.

Ayetullah Ali Hamaney, Tuğgeneral, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, Kudüs, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı - Son Dakika

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:27:41. #7.11#
SON DAKİKA: Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.